Impallomeni: “Milan? Ha fatto due o tre colpi interessanti”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e dei colpi di mercato arrivati finora: "Chi si è rinforzato di più? Il Milan, che ha fatto almeno 2-3 colpi interessanti. C'è una visione e unità d'intenti. Per me il regista è Pioli".

Infine, l'ex calciatore ha concluso con un pensiero sul gioco di Stefano Pioli: "Non sarà semplice rifondarsi, ma neanche difficile. E' un grande professionista, ha vinto col Milan. E' un anno zero per il Milan".