Impallomeni: “Il Milan deve approfittare di un’Atalanta irriconoscibile”

Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match tra Atalanta e Milan

Stefano Impallomeni , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW' nel corso della trasmissione 'Maracanà' in vista del match tra Atalanta e Milan . Ecco le sue parole a riguardo.

Le parole di Stefano Impallomeni in vista di Atalanta-Milan

"Deve approfittare di un’Atalanta irriconoscibile, ha diversi problemi. Ha deluso, al netto del risultato col Torino, sotto l’aspetto del carattere. Il Milan deve avere fiducia, ha vinto due partite in emergenza completa. Se vince non è da escluderla nella lotta Scudetto. Parte svantaggiata ma sperare non costa nulla e il campionato è ancora lungo. Se riesce a bloccare l’emorragia infortuni, il Milan potrà migliorare". LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni di Atalanta-Milan >>>