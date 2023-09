Impallomeni: “Inter più completa, il Milan deve dare ancora delle risposte”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato in vista del derby fra Inter e Milan: "Il derby sappiamo che esce sempre fuori da ogni pronostico. La Juventus affronta una Lazio che ha sbancato il Maradona ed è un test importante per la Juve se può scollinare una zona importante e la Lazio per ritrovare brillantezza. Se uscisse fuori da Torino con un risultato positivo si rimetterebbe in corsa per qualcosa d'importante".