Ielpo: “I giocatori arrivati al Milan hanno tutti grande qualità”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Mario Ielpo ha parlato del Milan e della campagna acquisti dei rossoneri: "I giocatori arrivati hanno tutti grande qualità. Per ora hanno dimostrato in campo di parlare la stessa lingua, in particolare Reijnders e Pulisic si esaltano a vicenda assieme a Giroud. Loftus-Cheek ha giocato meglio col Toro che col Bologna. Sembrerebbe un azzardo vendere anche Krunic".