Ielpo: “Milan, con Allegri in panchina stiamo apposto. Tare? Lavora in maniera egregia”

Intervistato in esclusiva dai microfoni di 'PianetaMilan', l'ex Milan Ielpo ha parlato della stagione dei rossoneri
Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, l'ex giocatore del Milan, Mario Ielpo, ha rilasciato delle dichiarazioni su diversi temi: da Milan-Lazio di sabato, alle differenze tra il calcio di ieri e quello di oggi, fino alla figura di Mike Maignan. Ielpo, ovviamente, si è soffermato anche a parlare della stagione che i rossoneri di Allegri stanno facendo, commentando anche la figura importante di Igli Tare. Ecco, di seguito, le sue parole:

Come vede la stagione fatta dal Milan fino ad adesso: "La vedo benissimo. Dopo lo scorso campionato, avevamo tanti dubbi e nessuna certezza. Risultati brutti, due allenatori cambiati, non c'era un direttore sportivo. Ora c'è un organigramma tecnico ottimo. Igli Tare lavora in maniera egregia. Con Allegri in panchina siamo a posto. La squadra? Ha un po' di doppioni in alcuni ruoli, ma mancano un esterno sinistro e un centravanti. In altre zone del campo calciatori come Mike Maignan, Adrien Rabiot, Luka Modrić, Rafael Leão e Christian Pulisic sono fenomeni.

In alcune zone, invece, manca qualcosa. Sulla sinistra Allegri ha risolto tutto 'tutelando' con il sistema 3-5-2 e la maggior presenza di uomini nella zona. Davanti vedo un problema di assortimento: sono quasi tutti più esterni che punte da 3-5-2"

