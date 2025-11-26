Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, l'ex giocatore del Milan, Mario Ielpo , ha rilasciato delle dichiarazioni su diversi temi: da Milan-Lazio di sabato, alle differenze tra il calcio di ieri e quello di oggi, fino alla figura di Mike Maignan . Ielpo, ovviamente, si è soffermato anche a parlare della stagione che i rossoneri di Allegri stanno facendo, commentando anche la figura importante di Igli Tare . Ecco, di seguito, le sue parole:

Ex Milan, le parole di Ielpo

Come vede la stagione fatta dal Milan fino ad adesso: "La vedo benissimo. Dopo lo scorso campionato, avevamo tanti dubbi e nessuna certezza. Risultati brutti, due allenatori cambiati, non c'era un direttore sportivo. Ora c'è un organigramma tecnico ottimo. Igli Tare lavora in maniera egregia. Con Allegri in panchina siamo a posto. La squadra? Ha un po' di doppioni in alcuni ruoli, ma mancano un esterno sinistro e un centravanti. In altre zone del campo calciatori come Mike Maignan, Adrien Rabiot, Luka Modrić, Rafael Leão e Christian Pulisic sono fenomeni.