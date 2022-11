Ielpo: “Giroud fa gol pesanti come Massaro. Tonali mi ricorda Barella”

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni su Olivier Giroud, Sandro Tonali e non solo: ecco cosa ha detto

Intervenuto su 'Radio 24' durante la trasmissione 'Tutti Convocati', Mario Ielpo ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan dopo la sofferta vittoria di ieri contro lo Spezia. Queste le parole dell'ex portiere rossonero: "Giroud gol pesanti come Massaro? Come peso specifico, come anima del campione, sì. Daniele si preparava un po' le partite, se le sceglieva e le curava. E in quelle importanti dava veramente tutto. Tonali? Ha una mentalità da chi vuol vincere la partita, "cattivo" nel voler far male all'avversario. Con caratteristiche diverse, però Tonali mi ricorda Barella come personalità e spirito".