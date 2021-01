Ibrahimovic: “Via i guanti di Kalulu nel giorno del debutto: il motivo”

Milan, Ibrahimovic parla al ‘CorSport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Interpellato sull'aver fatto togliere i guanti a Pierre Kalulu nel giorno del suo esordio in Prima Squadra, Ibrahimovic ha sottolineato: "E certo. Un giovane che debutta da difensore con i guanti che figura fa? Di sicuro non mette paura all'avversario".