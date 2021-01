CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 15 gennaio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 15 gennaio 2021.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola apre, in copertina, con la sua intervista esclusiva a Zlatan Ibrahimović. Il fuoriclasse del Milan parla della squadra rossonera, del tecnico Stefano Pioli e delle sfide che attendono lui e tutto il gruppo. In alto, sotto la testata, ampio spazio alla presentazione di Lazio-Roma. Sarà, infatti, proprio il derby della Capitale a dare il via, questa sera, al 18° turno di Serie A: le parole di Simone Inzaghi e Paulo Fonseca.

Nel riquadro verticale, si parla della prossima cessione dell'Inter, con il gruppo 'Suning' che, però, continua ad assicurare che ci sarà stabilità all'interno del club nerazzurro. A proposito di nerazzurri, nel taglio basso il commento alle gare di ieri degli ottavi di finale di Coppa Italia: Atalanta-Cagliari 3-1 e, a sorpresa, Sassuolo-Spal 0-2.