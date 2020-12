Ibrahimovic: “Non cambierei i miei 12 Guldbollen per un Pallone d’Oro” | News

Milan, la convinzione di Ibrahimovic sul Pallone d’Oro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a ‘SportWeek‘, settimanale de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Il centravanti scandinavo, classe 1981, non ha mai vinto un Pallone d’Oro. A lui, però, non sembra importare molto … “Non cambierei i miei 12 ‘Guldbollen‘ (il Pallone d’Oro svedese, n.d.r.) per uno di ‘France Football‘. Perché per me significano continuità. Ho visto tanti che hanno vinto Mondiale, Europeo, Champions League, anche il Pallone d’Oro, hanno avuto un anno meraviglioso, fantastico, poi dopo sono spariti. Invece io sono nel game da 25 anni. Sempre al top. Sempre al top“.

"Allora non cambio niente per una cosa, perché una cosa è come un k.o., un colpo fortunato. Questo non è un one lucky shot. C'è una grande differenza", ha concluso Ibrahimovic.