Ibrahimovic: “Maldini mi stimolava. Mi piace Chiellini: un animale” | News

Milan, Ibrahimovic parla al ‘CorSport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva al ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Interpellato sui difensori affrontati nel corso della sua ormai lunga carriera, Ibrahimovic ha replicato quanto segue.

“Mi sono sempre piaciuti quelli che accettano il duello duro e leale. E ricordiamoci che prima non c’era il V.A.R.. Paolo Maldini mi stimolava. Ora dice che all’epoca non ero forte come oggi, ma se ricordo bene non è che vincesse tutti i confronti con me. Mi piace Giorgio Chiellini, un animale che continua a darti la caccia. Quella è la mentalità giusta”.

Calciomercato Milan – Piano Scudetto: nuovi acquisti per resistere in vetta >>>