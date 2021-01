Ibrahimovic: “Donnarumma mai in Champions: non è normale” | News

Milan, Ibrahimovic parla al ‘CorSport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Interpellato sul compagno di squadra, Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, Ibrahimovic ha detto senza mezzi termini: "È il portiere più forte del mondo. Ma no, a lui non lo dico. Deve continuare ad avere fame. Non è normale che non abbia mai disputato una partita di Champions League".