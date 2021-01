Ibrahimovic: “Cos’è il gol? Un dettaglio che ti fa vincere le partite” | News

Milan, Ibrahimovic parla al ‘CorSport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Interpellato su cosa vuol dire per lui segnare un gol, Ibrahimovic ha sottolineato: "Una mia responsabilità. Un dettaglio. Un dettaglio che ti fa vincere le partite. Non una mia esclusiva. Anche quando servo un compagno che segna sento di aver fatto bene il mio mestiere".