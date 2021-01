Ibrahimovic: “Champions? Porsi obiettivi è porsi dei limiti” | News

Milan, Ibrahimovic parla al ‘CorSport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva al ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Interpellato sul possibile obiettivo della qualificazione alla Champions League per i rossoneri, Ibrahimovic ha risposto così.

"È presto. Quanto manca? Tutto il ritorno più due partite. Inoltre, porsi obiettivi è come porsi limiti. Non lo faccio mai. Il secondo è il primo degli ultimi. Voglio cavare il meglio da me e dalla squadra, ogni giorno, allenamenti compresi".