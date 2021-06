Morte Visin, F. Galli: “Sono sconvolto, dobbiamo porci delle domande”

Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato della morte sconvolgente del giovane Seid Visin

Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato della morte sconvolgente del giovane Seid Visin. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Gazzetta.it': "Sono sconvolto. Lo ero dopo aver saputo della sua morte, ma adesso ancora di più dopo la lettera. Devo dire che all'epoca non mi risulta ci fosse qualcosa che covava sotto la cenere in termini di tematiche razziste, però Said presentava alcuni connotati di fragilità, di cui si occupava l'area psicopedagogica del club. Era un ragazzo sorridente e allo stesso tempo timido e abbastanza chiuso, con un'intelligenza e una sensibilità superiori alla media. Molto educato. Era arrivato da noi da Nocera attraverso lo scouting, poi ci aveva lasciato per andare al Benevento. Ciò che è successo ci obbliga a porci molte domande, anche sulle modalità dell'approccio ai ragazzi per chi opera nel nostro ambiente".