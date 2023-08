Horncastle: “Molto difficile che Lukaku possa restare al Chelsea”

"È pazzesco... 18 mesi fa fece un'intervista e disse di considerarsi tra i 5 più forti attaccanti del mondo e invece dalla cessione al Chelsea c'è stato qualcosa che non è andato. L'atteggiamento che ha tenuto con l'Inter in estate non è stato il massimo e poi cambia spesso agente e squadra: c'è poca stabilità, forse per questo è in una situazione del genere". LEGGI ANCHE: Milan, ruolo e skills dell'obiettivo Fofana >>>