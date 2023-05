Henry-Maldini, il siparietto prima del derby: “Mi facevi paura” (VIDEO)

Ieri sera è andata in scena il primo atto della semifinale di Champions League tra Milan e Inter. La gara è terminata 2-0 in favore dei nerazzurri, un successo arrivato grazie ai gol di Dzeko e Mkhitaryan che consente alla squadra allenata di Inzaghi di arrivare al match di ritorno con un rassicurante vantaggio. Spettacolo in campo sì, ma anche prima del fischio d'inizio. A bordocampo, infatti, erano presenti diverse emittenti televisive con tanti talent che hanno scritto pagine di storia del calcio europeo. Tra questi era presente anche Peter Schmeichel, ex portiere del Manchester United, il quale era in collegamento con Thierry Henry e Jamie Carragher, rispettivamente ex attaccante dell'Arsenal ed ex difensore del Liverpool.