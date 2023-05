Calciomercato Milan – Centrocampo, solo 10 milioni per un gran colpo

Ancora stordito dallo 0-2 rimediato nel derby in occasione della semifinale di andata di Champions League, il Milan di Stefano Pioli si rituffa in clima campionato. Domani pomeriggio, infatti, i rossoneri saranno di scena in casa dello Spezia. Il Diavolo deve centrare obbligatoriamente i tre punti per restare in corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions. Disputando, infatti, nuovamente il torneo continentale più prestigioso, i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara avranno un budget superiore da destinare al mercato.