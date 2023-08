Heffernan: “Sono migliorato durante la mia permanenza al Milan”

Le parole di Cathal Heffernan

"È surreale unirsi a un club così grande come il Newcastle. È sicuramente un club che è in l'ascesa e con un sacco di storia. Durante l'ultima settimana, sono stato così entusiasta di iniziare e ora non vedo l'ora che arrivi una grande stagione. La prima cosa che ho notato quando sono arrivato in prova è stata che i ragazzi erano davvero accoglienti e voglio solo portare avanti questo sentimento durante la stagione, conoscendoli di più. Anche le persone di Newcastle sono davvero gentili. Sono diventato un difensore molto migliore durante la mia permanenza al Milan e ho imparato tante cose per migliorare il mio gioco durante le mie due stagioni in Italia, che dovrebbero essermi utili per il futuro. L'obiettivo, quando si gioca a calcio dell'Academy, è cercare di entrare in prima squadra il più velocemente possibile e, spero, di poterlo fare al Newcastle United".