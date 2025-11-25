Pianeta Milan
L'attaccante norvegese Jens Petter Hauge, classe 1999, ha giocato nel Milan di Stefano Pioli nella stagione 2020-2021: stasera sfiderà la Juventus in Champions League con il suo Bodø/Glimt e ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport'. Le dichiarazioni
Jens Petter Hauge, classe 1999, ha giocato nel Milan per una stagione, la 2020-2021, agli ordini di Stefano Pioli, proveniente dal Bodø/Glimt: il Diavolo, che lo pagò poco meno di 5 milioni di euro, si innamorò di lui dopo la gran partita disputata dall'attaccante norvegese nei preliminari di Europa League contro i rossoneri a 'San Siro'.

Ex Milan, Hauge ricorda il suo trasferimento in rossonero

Hauge ha ricordato quel match e i momenti che precedettero il suo trasferimento al Milan in un'intervista rilasciata in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola per presentare Bodø/Glimt-Juventus in programma stasera alle ore 21:00 e valida per la 5^ giornata della Champions League 2025-2026, in cui Hauge guiderà in campo i suoi connazionali contro la squadra di Luciano Spalletti.

«Prima un assist, poi la rete del 2-3: perdemmo, ma ci divertimmo. Ricordo il caos del dopo gara, il direttore sportivo che mi disse: “Jens, ti vogliono …”. Il telefonino si riempiva di messaggi e, poche ore dopo, ero un giocatore rossonero. “Jens, ti aspettiamo a Milanello …”, stavolta era Paolo Maldini in video-chiamata al cellulare …. Emozioni e sensazioni uniche, facevo fatica a capire cosa mi stesse accadendo …».

L'avventura di Hauge al Milan è durata poco, appena un anno: 24 partite, 5 gol e un assist in tutte le competizioni. Poi il prestito con diritto di riscatto (esercitato) all'Eintracht Francoforte per circa 10 milioni di euro. Dopo la Germania, il Belgio (Gent) e il ritorno a casa, a Bodø, nel gennaio 2024. Così Hauge: «Mi sentivo pronto anche se il salto per un ragazzo come me fu enorme: da Bodo al campo di allenamento di una grande squadra europea, e non solo. È andata così, doveva andare così».

