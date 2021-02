Gullit: “Milan in calo? Vi spiego quali sono le cause” | News

Le parole di Gullit sulla ‘crisi’ del Milan

Ruud Gullit, classe 1962, ex calciatore, nella Serie A italiana, di Milan (1987-1994) e Sampdoria (1994-1995), ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Gullit sul momento difficile che vive, attualmente, la squadra di Stefano Pioli. “I troppi infortuni si sono fatti sentire e la squadra ha perso un po’ di brillantezza. Ma sono già felice di vedere il mio Milan lassù, a lottare per il titolo”. Clamorosa scelta di Pioli: cambio nella formazione titolare per l’Olimpico >>>