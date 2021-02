Gullit: “Ibrahimovic meraviglioso: pensavo non riuscisse a tornare al top”

Gullit parla di Zlatan Ibrahimovic

Ruud Gullit, classe 1962, ex calciatore, nella Serie A italiana, di Milan (1987-1994) e Sampdoria (1994-1995), ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Gullit su Zlatan Ibrahimovic, fuoriclasse rossonero un po’ avanti con l’età.

"Chiariamolo subito: non ho mai detto che Zlatan sia troppo vecchio. Mai. Semplicemente, dopo il suo ultimo, brutto infortunio, pensavo fosse dura tornare al top. Invece Ibra è ancora un giocatore meraviglioso: la sua mentalità e la sua etica del lavoro fanno crescere anche i compagni".