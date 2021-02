Gullit: “C’era una volta il Milan degli olandesi: un altro calcio …” | News

Gullit nostalgico sul Milan degli olandesi

Ruud Gullit, classe 1962, ex calciatore, nella Serie A italiana, di Milan (1987-1994) e Sampdoria (1994-1995), ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Gullit sul Milan di Stefano Pioli che non ha neanche un olandese in squadra.

"Già. L'Inter ha Stefan de Vrij, la Juventus ha Matthijs de Ligt. Ma sono finiti i tempi in cui un club sceglieva in blocco stranieri da un singolo Paese. Una volta c'era il Milan degli olandesi, l'Inter dei tedeschi … Un altro calcio".