Graziani: “Reijnders mi sta piacendo, è un centrocampista completo”

"Mi hanno impressionato tanto i tre nuovi che erano in campo, che sono già integrati dentro questa squadra. Mi è piaciuto molto Loftus-Cheek, Pulisic si è ripetuto: fa un po' l'attaccante esterno ma da anche una mano in mezzo al campo. Mi sta piacendo da morire questo Reijnders, è un ragazzo che sbaglia poco. Fa la fase difensiva, si propone bene in avanti. È un centrocampista davvero completo. Pensavo che senza Tonali qualche problema il Milan poteva averlo, invece…".