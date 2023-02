Graziani: “Fossi in Kessié mi prenderei a schiaffi. Al Milan era coccolato”

Ciccio Graziani, ex calciatore e opinionista, ha parlato di Franck Kessié, ex calciatore del Milan in forze al Barcellona e che piacerebbe all'Inter

Emiliano Guadagnoli

Franck Kessié e l'Inter, secondo La Gazzetta dello Sport, si cercherebbero già da tempo e nelle prossima stagione, potrebbere essere la volta buona per l'operazione.

Graziani parla di Franck Kessié — Ciccio Graziani, ex calciatore e opinionista, ha parlato di Franck Kessié, ex calciatore del Milan in forze al Barcellona e che piacerebbe all'Inter. Ecco le sue parole a Sport Mediaset.

"L’unica speranza dell’Inter è quella di agganciarsi ad un sogno. Questa sera il Napoli vincendo potrebbe addirittura andare a +16. L’Inter deve cercare di rimanere lì per evitare che il Napoli già ad aprile possa festeggiare lo Scudetto. Kessiè? Fossi in lui mi prenderei a schiaffi da solo. Vuole ritornare all’Inter per percepire anche di meno. Al Milan era coccolato, titolare ma se ne è voluto andare. Scelta illogica". L'ex centrocampista rossonera, ha preferito la scorsa estate trasferirsi al Barcellona. Milan-Tottenham, la probabile formazione: Tomori al posto di Kjaer?