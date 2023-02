Calciomercato Inter – Kessie e la voglia di Milano: le ultime

Calciomercato Inter, torna di moda Kessie

Franck Kessie e l'Inter, si legge, si cercherebbero già da tempo. La volta buona potrebbe arrivare finalmente a luglio: il club di Steven Zhang sarebbe già al lovoro per il nuovo centrocampo del 2023-24, regalando a Inzaghi un mediano buono per ogni occasione. In questa settimana si sarebbero, quindi, riattivati i contatti che si erano interrotti nell'ultimo giorno del mercato. L'inter vorrebbe l'ex Milan per rinforzarsi, mentre Kessie non vedrebbe l'ora di tornare a Milano. Gli astri, infatti, si starebbero allineando e ci sono i presupposti per una nuova avventura milanese dell'ivoriano: la volontà di venirsi incontro sarebbe infatti reciproca e di lunga data, semmai la novità delle ultime conversazioni è che l'arrivo di Kessie in nerazzurro sarebbe slegato dallo scambio alla pari con Brozovic.