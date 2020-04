Gravina: “Oscurantismo verso il calcio. Sarei triste se venisse annullato”

ULTIME NEWS – Gabriele Gravina è tprnato a parlare della ripresa di allenamenti e campionati che tarda ad arrivare da parte del Governo, nonostante ogni giorno arrivino bollettini di morte per nulla incoraggianti dalla Protezione Civile. E peraltro molti campionati d’Europa stanno facendo grossi passi indietro in questi giorni, soprattutto la Ligue 1 proprio oggi.

“Sono amareggiato nel dover assistere e contrastare questo oscurantismo verso il calcio. Mi rattrista, è come se ci fosse apatia e disinteresse per un mondo che ogni weekend coinvolge 14 milioni di persone, 12 diversi settori merceologici, produttore di ricchezza nel nostro paese, che fa sognare, che dà speranza, che coniuga intelligenza creativa con la passione civile dei nostri cittadini”, ha riferito Gravina a Calcio Europa’.

In realtà si parla di calcio praticamente ogni giorno, anche in questo periodo drammatico di pandemia globale. Gravi aggiunge: “Se ci fossero condizioni oggettive allora alzerei le mani, ma non mi sembra questo il caso. Ma mi devo rimettere alla decisione del comitato tecnico scientifico. Certo – conclude – un mondo così importante annullato mi farebbe provare grande amarezza”. Il governo ha spiegato che il Protocollo FIGC per la ripresa degli allenamenti non è sufficiente, e nemmeno sostenibile economicamente per molti club. Intanto prevista una riunione FIGC-Lega Calcio >>>

