Serie A – Prevista una riunione fra Gravina e Lega: ecco quando

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, giovedì 30 aprile ci sarà una riunione fra il Presidente della FIGC Gabriele Gravina e i componenti della Lega di Serie A.

Il tutto per provare a fare chiarezza sull’attuale situazione del mondo del calcio, e cercare di trovare un’unità di intenti in vista del colloquio che avverrà settimana prossima con il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Le parti che interverranno a parlare con il Ministro saranno FIGC, CONI, Lega Serie A e comitato tecnico scientifico. Tutti sono al lavoro per far sì che il calcio riparta in estrema sicurezza.

