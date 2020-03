Coronavirus – Francia: sospesi i campionati di Ligue 1 e Ligue 2

NEWS DALL’ESTERO – Anche la Francia si adegua alle misure adottate già da altri Stati Europei per arginare l’emergenza legata al Coronavirus e sospende, fino a nuovo ordine, i campionati di Ligue 1 e Ligue 2. La decisione è stata presa in mattinata dai Presidenti dei club dopo aver recepito il discorso di ieri sera del Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Una decisione corretta e in aperto contrasto con quanto visto solamente 2 giorni fa quando il PSG conquistava l’accesso ai quarti di finale di Champions League in un vero clima di festa fuori dal Parco dei Principi.

Anche la UEFA ha preso delle decisioni importanti in merito a Champions League ed Europa League. Per saperne di più clicca qui >>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android