Gravina: “Euro2024? Meglio la quarta fascia. Su Mancini dico che …”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Nazionale Italiana anche in ottica Euro2024

Le parole di Gabriele Gravina

"Nella prima fascia ci sono tante big. Sempre occhio alla Germania padrona di casa. Se consideriamo questo momento, forse sarebbe meglio la quarta fascia, rispetto alla terza o alla seconda. Mancini? Con Spalletti abbiamo subito svoltato, lavora come in un club. Parla con società, allenatori, va a vedere allenamenti, ha voluto una stanza attrezzata a Coverciano. Questo periodo è andato oltre mie più rosee aspettative. I tifosi possono stare tranquilli".