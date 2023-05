Gourvennec: “Al Lille lasciarono partire Maignan, tra i migliori del pianeta”

Le parole di Jocelyn Gourvennec su Mike Maignan

"Sono arrivato da solo, cosa che accade raramente e mi sono adattato all'organizzazione del club. Ero lì per garantire una stagione di transizione e la continuità del lavoro di Christophe. Il periodo post-scudetto è stato difficile per il Lille, in particolare perché il club ha dovuto compiere dei tagli economici. La squadra ha perso Mike Maignan, uno dei migliori portieri del pianeta. Giocare contemporaneamente Champions League e Ligue 1, quando non hai una rosa come il PSG, è molto difficile. Quello che mi era abbastanza incomprensibile è che ci siamo separati da due giocatori importanti nel mercato invernale, Reinildo e Ikone, prima degli ottavi di Champions League e con l'obiettivo di finire nelle prime cinque posizioni".