Gotta: “La Premier League un prodotto venduto bene, il problema è che…”

Intervenuto a Radio FirenzeViola, Roberto Gotta ha parlato dei diritti tv prendendo in esempio la ricca Premier League: "In Inghilterra hanno saputo vendere bene un prodotto. E' banale, ma anche la lingua inglese che è comprensibile a tutti ha fatto del suo. Ogni squadra di Premier League è una multinazionale, basta vedere i centri tecnici. C'è grande capacità di mescolare la familiarità di un campionato che sembra fatto per tutti insieme alla grandezza e al fascino di un campionato di livello".