Giuliani: “Lazio-Milan? Brutte scene a fine partita. Serve più rispetto”

"Scene brutte per il pubblico quelle che abbiamo visto a fine partita, questi ragazzi sono dei professionisti ma non si sono comportati come tali. Quello che più mi dispiace è che poi i bambini prendono esempio da queste cose, che reputo delle sceneggiate incredibili. Bisognerebbe avere più rispetto per questo sport, per l'avversario e per il pubblico che ti guarda da casa".