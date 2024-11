Giroud: “Pulisic mi manca. Contento di quello che sta facendo al Milan”

Olivier Giroud, ex attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Christian Pulisic, che ha avuto come compagno in rossonero

Olivier Giroud , ex attaccante rossonero che ha salutato il club al termine della scorsa stagione, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'USA Today', soffermandosi in modo particolare su Christian Pulisic , suo ex compagno al Milan . Ecco, dunque, le sue parole.

Ex Milan, Giroud nostalgico: parole al miele per il 'vecchio amico' Pulisic

Sul calcio negli USA: "È uno stile di calcio diverso. Per prima cosa conosco i miei compagni di squadra così entrare subito negli automatismi, per instaurare un buon rapporto in campo con loro. Direi che è tatticamente diverso da quello che ho conosciuto in Serie A, in Italia. Ma una cosa che posso dire è che ogni singola squadra cerca di giocare per segnare gol, per andare avanti e, ad essere onesto con voi, sono rimasto sorpreso dal livello di qualità del gioco offensivo e di possesso palla".