Giovanni Galli: “Ecco il motivo della frenata del Milan a Salerno”

Giovanni Galli, ex portiere rossonero, è tornato a parlare di Salernitana-Milan, gara in cui i rossoneri hanno perso due punti in Serie A

Giovanni Galli, ex portiere del Milan per quattro stagioni, dal 1986 al 1990, ha rilasciato un'intervista in esclusiva (LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE) per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Sulla frenata dei rossoneri (2-2) in casa della Salernitana di sabato scorso, Giovanni Galli ha dichiarato: "È un aspetto mentale. Passi in vantaggio e pensi che sia tutto in discesa. Ma non solo. Oggi anche chi lotta per non retrocedere gioca un calcio propositivo, non esiste più il pullman davanti alla porta. È uno stereotipo di venti anni fa ormai superato. E mentre il Milan allentava la tensione, loro continuavano a spingere. Ma io mi fido". Milan, sfida al PSG per un top player! Le ultime news di mercato >>>