Giovanni Galli: “Mi fido del Milan: per lo Scudetto anche i rossoneri”

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue dichiarazioni sui rossoneri

Daniele Triolo

Giovanni Galli, ex portiere del Milan per quattro stagioni, dal 1986 al 1990, ha rilasciato un'intervista in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni sui rossoneri.

Giovanni Galli sulla frenata del Milan in casa della Salernitana: "È un aspetto mentale. Passi in vantaggio e pensi che sia tutto in discesa. Ma non solo. Oggi anche chi lotta per non retrocedere gioca un calcio propositivo, non esiste più il pullman davanti alla porta. È uno stereotipo di venti anni fa ormai superato. E mentre il Milan allentava la tensione, loro continuavano a spingere. Ma io mi fido".

L'ex portiere rossonero sui possibili tempi di ripresa per il Milan: "Dal Milan mi aspetto di tutto, in positivo. Dopo ogni battuta d'arresto infila una serie di ottimi risultati. Succede perché hanno cultura calcistica, capiscono il momento difficile e sanno come uscirne".

Giovanni Galli sulle chance Scudetto del Milan: "La frase di Stefano Pioli è bellissima: 'Nessuno tra gli addetti ai lavori ci vede favoriti. Poi ricevo solo domande sulla lotta al titolo'. Ha creato un gruppo vero e nella lotta Scudetto non c'è una squadra dominante. Il Milan non sarà la più attrezzata, ma in questa fase conta la convinzione e il Milan ce l'ha". Milan, sfida al PSG per un top player! Le ultime news di mercato >>>

