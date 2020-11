Giannini: “Milan, tra un po’ potresti fare fatica: ecco perché” | Serie A News

Milan, Giannini non ci crede: “Per reggere devi avere la panchina lunga”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giuseppe Giannini, ex centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni integrali di Giannini alla ‘rosea‘.

Chi vincerà lo Scudetto? “Secondo me questo sarà un campionato diverso, aperto a tanti. Potrebbe esserci una sorpresa. Mi sbilancio: Roma favorita, poi Napoli”.

Il Milan terrà fino alla fine? “In questo momento il Milan sta andando forte, ma per tenere fino alla fine della stagione devi avere la panchina lunga. Soprattutto in una stagione, come quella attuale, con il CoVid_19 che stravolge un po’ tutto. Tra un po’ potrebbe fare fatica”.

Antonio Conte ed Andrea Pirlo riusciranno a risalire? “Vale sostanzialmente il discorso fatto prima per il Milan, ma al contrario. Juventus e Inter hanno degli organici così ampi che possono far fronte alle tante difficoltà di una stagione particolare. Quindi, penso proprio di sì, possono risalire tranquillamente”.

Chi sarà l’outsider? “Napoli e Roma possono essere le sorprese, come ho detto. Delle altre due penso più l’Atalanta del Sassuolo, anche se Gian Piero Gasperini ha la Champions League di mezzo”.

Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimović, Romelu Lukaku: chi è il più decisivo? "Fino a questo momento Ibrahimovic è stato il giocatore più decisivo del campionato. Dalla sua ha il grande carisma, che incide anche molto sul rendimento dei compagni di squadra e su tutto l'ambiente. Ha una personalità che non deve condividere con nessun altro. Per me potrebbe essere più decisivo di Ronaldo e Lukaku".