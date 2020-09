Giampaolo, il fratello: “Il Milan non ha difeso il suo progetto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Federico Giampaolo, fratello di Marco, allenatore del Torino e ex tecnico del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Tuttosport.

Sull’esperienza al Torino

“Ora è molto contento. Gli è mancato tantissimo il campo, per lui non poter esercitare questa professione è stato un vero e proprio incubo. L’ho sentito qualche giorno fa: adesso è veramente felice. E’ rimasto colpito dalla volontà della squadra di assimilare i suoi concetti di gioco. E ha la percezione di essere finito in una società importante, con calciatori estremamente disponibili. E’ ottimista, non sempre ha questo tipo di sensazioni, ma adesso sì: gli auguro di godersi il momento, perché so che poi quando ci sono gli impegni di campionato non ha nemmeno il tempo per respirare”.

Giampaolo e l’esperienza al Milan

“Innanzitutto la parentesi del Milan non la definirei negativa. Lui ha imparato, il Milan ha fatto tesoro degli errori e tutti ora vivono felici e contenti. Certo: avrebbero potuto aspettarlo un po’ di più, come avevano fatto alla Sampdoria al primo anno. Era partito così così, poi la squadra lo ha seguito. A San Siro ha avuto poco tempo e non hanno difeso il suo progetto“.

