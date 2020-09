MILAN NEWS – Calendario Serie A 2020/21, gli impegni chiave

VIDEO MILAN NEWS – È stato sorteggiato il nuovo calendario della Serie A 2020/21, che prenderà il via il fine settimana del 20 settembre. La gara d’esordio per i rossoneri sarà Milan-Bologna, tra le mura amiche di San Siro. Partenza poi subito col botto: alla 4^ giornata, a metà ottobre, c’è il Derby, con andata in casa nerazzurra: Inter-Milan. In mezzo alla stagione gli impegni con Roma (5^ giornata), Napoli (8^ giornata) e Lazio (14^ giornata). In chiusura Milan-Juventus alla 16^ giornata. Si chiude a Bergamo il 23 maggio con Atalanta-Milan alla 19^ giornata. Nella video news il punto della situazione, con tutte le date degli impegni più importanti per i rossoneri.

