Giambruno: “Se la squadra gira, il Milan deve temere Hojlund e Lookman”

Milan, le parole di Alberto Giambruno sui giocatori più pericolosi dell'Atalanta

"Temere senza dubbio Hojlund e Lookman che, se sono in giornata sì, possono fare male a chiunque. Lookman è vice capocannoniere della Serie A, Hojlund ne ha segnato qualcuno meno ma ha dimostrato di avere numeri incredibili. Il problema è quando la squadra non gira bene, specialmente quando non c'è il collante tra centrocampo e attacco, per questo Gasperini punta al trequartista rispetto che al tridente, i due rischiano di essere lasciati isolati e questo non ti permette, per quanto possano essere bravi, di far male agli avversari. Un buon tridente funziona se supportato dalle ali di centrocampo, se i due mediani fanno filtro e riescono a crearti azioni interessanti e poi anche far scoccare la scintilla Boga. Di fatti nel primo tempo col Lecce Gasperini ha provato Boga trequartista però non è andata molto bene nel senso che il Lecce ha saputo contrastare le avanzate dell'Atalanta. Penso però anche ad una partita importante giocata bene dall'Atalanta contro la Juventus dove a tratti ha sfruttato le fasce e questa è una soluzione che può far bene in chiave Atalanta. L'importante è la convinzione: se c'è convinzione può giocarsela anche a Milano".