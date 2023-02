Giambruno: “L’Atalanta può lottare per la Champions, come il Milan”

Alberto Giambruno ha parlato ai nostri microfoni di Milan - Atalanta , gara in programma domenica 26 febbraio alle ore 20:45. Tra i temi toccati dal noto opinionista anche quello relativo alla corsa Champions, in cui lui vede favorito il Diavolo, sebbene ritenga che anche la Dea possa lottare per un posto. Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan-Atalanta, le parole di Alberto Giambruno sulla corsa Champions

"L'Atalanta è partita quest'anno per ritrovare l'Europa. Che sia Champions, Europa o Conference dopo un anno di stop, inatteso. Aveva abituato bene i tifosi negli ultimi anni. E' chiaro che bisogna tenere in conto ciò che sta accadendo alla Juventus perché siamo ancora in attesa di decisioni che possano confermare, ridurre o eliminare la penalità. Vedo favorito per un posto in Champions il Milan, il Napoli nemmeno lo considero in questa corsa. Secondo me l'Atalanta può lottare per la Champions. Gasperini si era anche fatto sfuggire di puntare alla Champions, come obiettivo massimo. Quindi anche arrivare quarti sarebbe straordinario".