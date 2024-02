Nuovo stadio Milan, Cardinale: “Farò una società. Più possibilità economica”

Gerry Cardinale torna a parlare del Milan e non solo. Il patron di RedBird e del Diavolo è intervenuto nel corso della sesta edizione del 'Business of Football Summit - The Path to Profit', evento che ha avuto luogo a Londra grazie al Financial Times. Ecco un estratto sullo stadio ( QUI TUTTE LE PAROLE ).

"Si lo faremo. Milano sarà il posto perfetto. Dovrebbe essere giusto per la Serie A e per il campionato. Farò una società per costruire lo stadio e spero che lo possa fare per tutta la Serie A. Io amo San Siro. La domanda è possiamo migliorare? La risposta è si. Abbiamo tanta esperienza nel costruire stadi. Il nuovo stadio ci dà più possibilità economica per competere con campionati come la Premier".