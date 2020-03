Genoa, Preziosi: “Playout salvezza? Sbagliato per principio: ecco perché”

NEWS GENOA – Dopo aver confermato lo stop della Serie A fino al prossimo 3 aprile vista l’emergenza coronavirus che sta flagellando il nostro Paese, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), ha avanzato alcune proposte, scaturite al termine del Consiglio Federale, per stabilire come terminare il campionato in maniera più o meno regolare.

Tra le ipotesi messe sul piatto c’è anche quella di disputare i playoff per il titolo di Campione d’Italia ed i playout per evitare la retrocessione in Serie B e, di conseguenza, conquistare la salvezza. Degli spareggi che, classifica della 26^ giornata di Serie A alla mano, vedrebbero impegnate Brescia (16 punti), Spal (18), Lecce e Genoa (25).

Sulla questione playout si è espresso il Presidente del Genoa, Enrico Preziosi, che ha sottolineato: “L’obiettivo prioritario è superare l’emergenza sanitaria, per quanto riguarda il campionato la volontà di tutti resta portarlo a termine. E’ l’orientamento che prevale nelle varie conference call tra noi presidenti. Non si possono imporre oggi regole nuove, mai utilizzate, diverse da quelle che conoscevamo in partenza. Non è previsto in alcun modo. E’ sbagliato a livello di principio oltre che nella pratica: chi come noi ha investito molto a gennaio vuol vedere riconosciuti i proprio sforzi sul campo secondo le regole note a tutti”.

Ma come funzionerebbero i playoff Scudetto? Ed è vero che il Milan, così facendo, potrebbe rientrare addirittura in gioco? Per tutti i dettagli continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android