Rinvio partite – Serie A e i playoff scudetto: il Milan può entrare in gioco

NEWS MILAN – Come tutti sanno, la FIGC sta discutendo su come proseguire la Serie A nel momento in cui l’emergenza coronavirus sarà terminata. A parlarne è stato lo stesso presidente Gravina: “Un’ipotesi potrebbe essere la non assegnazione dello scudetto, mentre un’altra sarebbe far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione. La terza ed ultima ipotesi, sarebbe quella di far disputare solo i play off per il titolo di Campione d’Italia ed i play out per la retrocessione in Serie B”.

Sì, ma come si svolgerebbero questi playoff? Due sono le ipotesi sul tavolo secondo quanto scritto da calciomercato.com. La prima prevederebbe la classica final four tra le squadre che sono nelle prime quattro posizioni del campionato (quindi Juventus, Lazio, Inter e Atalanta), mentre la seconda prenderebbe spunto dai playoff del campionato Primavera, con le prime due classificate al termine della Serie A che andrebbero direttamente in semifinale, mentre le squadre dalla terza alla sesta posizione si affronterebbero nei quarti di finale.

In questo caso il Milan entrerebbe clamorosamente in corsa per la lotta scudetto. La squadra di Stefano Pioli, infatti, è al momento settima in classifica, a soli tre punti dal Napoli di Rino Gattuso, che occupa la sesta posizione. Insomma, un’ipotesi davvero clamorosa, che però andrà studiata nei minimi dettagli. Intanto secondo alcuni Elliott avrebbe venduto il Milan ad Arnault. Le ultime, continua a leggere >>>

