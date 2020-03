FIGC: “Attività sospese fino al 3 aprile. Ipotesi slittamento al 31 maggio”

NEWS SERIE A – Terminato il Consiglio Federale, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha emesso un comunicato ufficiale con quanto emerso dal summit per l’emergenza coronavirus:

“Introducendo il punto all’ordine del giorno, il Presidente Gabriele Gravina ha relazionato il Consiglio in merito alle interlocuzioni intercorse negli ultimi giorni con le autorità governative e con il Presidente del CONI. In conseguenza di quanto disposto dal DPCM firmato il 9 marzo, il Consiglio ha sospeso le partite organizzate dalle Leghe in programma su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile.

Stante l’attuale situazione, anche alla luce degli auspicabile ulteriori disposizioni governative per agevolazioni fiscali e contributive, il Consiglio ha confermato delega al Presidente federale per allineare le disposizioni della FIGC in materia e per valutare ed eventualmente mandare il riferimento delle scadenze per le iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2020/2021 dal 22 al 30 giugno.

Con riferimento al recupero delle gare della Serie A, tenuto conto che le altre leghe non hanno scadenze internazionali e quindi una più ampia marginalità di programmazione, il Presidente federale ha proposto alla Lega Serie A attraverso lo scivolamento delle giornate, di sfruttare tutte le date a disposizione fino al 31 maggio.

Qualora l’emergenza COVID-19 non dovessero consentire la conclusione dei campionati il Presidente Gravina sottoposto all’attenzione delle leghe è interessata e con ipotesi su cui discutere nella riunione, già fissata, del Consiglio federale del 23 marzo prossimo.

Senza alcun ordine di priorità, un’ipotesi potrebbe essere la non assegnazione del titolo di Campione d’Italia e conseguente comunicazioni alla UEFA della società qualificate alle coppe europee; un’altra sarebbe fa riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione; terza e ultima ipotesi, farli spostare solo il play-off per il titolo di Campione d’Italia i playout per la retrocessione in Serie B“.

A questo proposito, e su tutti i possibili scenari, ecco le dichiarazioni di Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro:

