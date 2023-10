Milan, Cardinale felice: “Orgoglioso di un carattere da campioni”

"I ragazzi continuano a consolidarsi come squadra"

Cardinale ha visto la partita in aeroporto, di ritorno da un viaggio in Medio Oriente, e al corrispondente della 'rosea' ha dichiarato. «La stagione è ancora all'inizio e i ragazzi continuano a consolidarsi come squadra - ha detto Cardinale sul Milan di Pioli -. Sono però orgoglioso del carattere e della grinta che hanno dimostrato ieri sera in campo. Questo è ciò di cui alla fine sono fatti i campioni».