Milan-Juventus, non solo campo: in corso anche un duello sul mercato

Duello tra Milan e Juventus per Victor Lindelöf del Manchester United | Calciomercato AC Milan News (Getty Images)

Il campionato di Serie A si ferma nuovamente per qualche giorno, dando spazio agli impegni delle Nazionali con una convinzione: le grandi del nostro calcio, Milan, Inter e Juventus si daranno battaglia, fino all'ultima giornata, per la conquista dello Scudetto. La classifica attuale vede i rossoneri davanti a tutti con 21 punti; quindi i nerazzurri con 19 e i bianconeri a 17, pari merito con la Fiorentina. Manca ancora troppo per delineare con precisione i rapporti di forza, ma il primo impegno dopo la sosta, probabilmente, dirà tanto sulle ambizioni di almeno due tra queste squadre.