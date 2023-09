Genoa, Messias: “Emozionato nell’arrivare in un club così storico”

Intervistato dai microfoni di Tmw, Junior Messias ha parlato del suo trasferimento al Genoa : "Mi sono anche emozionato nell'arrivare in un club così storico. Sono motivato, non vedo l'ora di scendere in campo. Ho fatto due sedute, c'è ancora da lavorare. Potevamo avere qualche punto in più sicuramente, c'è stata qualche disattenzione e serve limare i dettagli per portare a casa punti".

Infine, l'esterno brasiliano ha concluso: "Non è semplice arrivare in una squadra nuova da infortunato ma stiamo lavorando bene. Sono in debito coi tifosi e con la squadra, io cerco di fare il meglio per la squadra, questo è quello che la tifoseria dovrà aspettarsi da me". LEGGI ANCHE: Cagliari-Milan, le probabili formazioni: turnover moderato per Pioli >>>