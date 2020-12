Gazidis: “Il Milan giocherà nello stadio più bello del mondo” | News

Milan, le parole di Gazidis sulla squadra e sul progetto stadio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero, ha parlato a cuore aperto di Milano e del Milan nel giorno di Sant’Ambrogio in esclusiva ai microfoni di ‘Milan TV‘ (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI). Ecco cosa ha sottolineato Gazidis sulle emozioni che gli trasmettono la città di Milano ed il Milan.

“Milano è una città che abbraccia modernità, creatività. È una città con una grande storia, certamente, ma anche una città che guarda avanti. Queste qualità le vogliamo vedere anche sul campo, con una squadra moderna, una squadra che gioca al calcio ‘progressista’. Con giocatori che indossano la maglia con orgoglio, lo stemma con orgoglio. Questa è la visione del calcio e della squadra, che giocherà nello stadio più bello del mondo. Questa è l’ispirazione per me, ogni giorno. Veramente credo che questo futuro non sia troppo lontano”.

Calciomercato Milan: Pioli ha scelto il difensore per gennaio. Vai alla news >>>