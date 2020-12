Gazidis: “Un Milan con giocatori che indossano maglia e stemma con orgoglio”

Milan, Gazidis su Milano, Sant’Ambrogio e sul futuro dei rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero, ha parlato a cuore aperto di Milano e del Milan nel giorno di Sant’Ambrogio: le sue parole in esclusiva ai microfoni di ‘Milan TV‘.

Sulla festa di Sant’Ambrogio: “Veramente abbiamo vissuto un periodo molto difficile. Con perdite terribili. Allo stesso tempo c’è speranza, c’è uno spirito forte nella città. Spero che sia una festa il più possibile serena per tutti. Noi stiamo facendo tutto il possibile per dare gioia ai nostri tifosi ed anche alla città. Sant’Ambrogio è anche il protettore delle api e la gente di Milano, come le api, è molto operosa. Sono sicuro che con questa qualità, la città tornerà più forte che mai”.

Su come Milano ha affrontato l’emergenza sanitaria del coronavirus: “Con il cuore in mano? Assolutamente. Milano è una città fantastica, veramente. Con mia moglie siamo rimasti a Milano durante tutto il periodo del lockdown. Abbiamo visto una città forte: la gente è generosa e con incredibile forza. Sono orgoglioso di considerarmi un cittadino di questa bella città. Mi sento veramente di Milano”.

Sulle emozioni trasmesse da Milano e dal Milan: “Milano è una città che abbraccia modernità, creatività. È una città con una grande storia, certamente, ma anche una città che guarda avanti. Queste qualità le vogliamo vedere anche sul campo, con una squadra moderna, una squadra che gioca al calcio ‘progressista’. Con giocatori che indossano la maglia con orgoglio, lo stemma con orgoglio. Questa è la visione del calcio e della squadra, che giocherà nello stadio più bello del mondo. Questa è l’ispirazione per me, ogni giorno. Veramente credo che questo futuro non sia troppo lontano”.

Sui luoghi di Milano che ama di più: “Amo moltissimo il Parco Sempione, è il cuore di Milano. Vado là spesso per correre, per passeggiare. Abbiamo la storia del Castello, la storia sportiva dell’Arena, la grandezza dell’Arco della Pace, la modernità della Triennale. Una combinazione fantastica. Poi non posso dimenticare ‘Casa Milan’, la nostra casa, la casa di tutti i tifosi del Milan. Questo è un luogo speciale, con storia e futuro insieme. Come il nostro Milan”.

Sulla sfida rossonera, complicata, ma che sta riservando soddisfazioni … “Sono convinto che la Serie A possa tornare al vertice del calcio. Il Milan ha le maggiori potenzialità di crescita. Ne ero convinto quando ho accettato questa sfida, ne sono ancora più convinto oggi. Vedendo come la nostra strategia sta prendendo forma, mi dà grande soddisfazione. Sono un amante del calcio, mi sento orgoglioso e privilegiato di far parte, ogni giorno, di questo grande club”.

Un saluto a tutti: "Voglio fare un augurio a tutti i nostri tifosi ed a tutti i milanesi per la festa di Sant'Ambrogio. Spero che possiamo sentirci sempre vicini ed uniti alle persone che amiamo. Mi auguro che presto potremo ritrovarci con i nostri cari e gioire assieme, di persona, per il nostro Milan".