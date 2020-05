Galliani: “Noi interessati a Di Natale? Vi racconto come andò”

MILAN NEWS – Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan ed oggi al Monza, ha parlato dei tanti incroci passati con l’Udinese in un’intervista a ‘Il Messaggero veneto’. Il dirigente, in particolare, ha raccontato il presunto interesse dei rossoneri per uno dei calciatori simbolo del club friulano dell’ultimo decennio: Antonio Di Natale.

"Totò è stato un giocatore straordinario, divertente, bellissimo da vedere, ma in quel ruolo noi abbiamo avuto altrettanti grandi giocatori come Zlatan Ibrahimovic, Antonio Cassano, Ronaldinho e Robinho".

